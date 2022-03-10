''Технологии впечатляют'': ВСУ повеселили украинцев снаряжением ''второй армии мира''. Фото

Воины Вооруженных Сил Украины показали украинцам, с чем Россия отправляет своих солдат на войну. "Вторая армия мира", похоже, не очень-то продвинулась в обеспечении со времен Второй мировой войны.

Фото с экипировкой оккупантов показали бойцы 93 ОМБр.

"Так выглядит амуниция "второй армии мира". Технологии и инновации российских армейцев впечатляют", - отметили в бригаде.

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В "джентельменский набор" солдата "непобедимой русской армии" входят каски образца Второй мировой войны, жгуты Эсмарха, электрокипятильники, брезентовые сумки и кальсоны.

"У меня такая "снаряга" была в 2006-м, когда "строчку" служил", "Какого оно года выпуска? Позор. Только языками умеют хвастаться", "Времен Первой мировой", "Очень технологические жгуты Эйсмарха...они дают 30 махов на разрыв пер*ака у Пуйла", - иронизируют в комментариях украинцы.

А вот наличие в этом "наборе" противогазов пользователей украинского сегмента Facebook несколько напрягло. Известная своим коварством и неумением воевать и побеждать честно, Россия в войнах, в которых участвовала, допускала использование химического оружия.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ВСУ разбили врага в Черниговской области и захватили 10 танков и зенитно-ракетный комплекс.