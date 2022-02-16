У Кличко предложили провести Нацфорум единства и согласовать действия по предотвращению вторжения РФ

В партии "УДАР Виталия Кличко" предложили после Дня единения провести в Украине Национальный форум единства. Основной целью мероприятия должен стать призыв остановить политические войны между оппозицией и властью и согласовать действия по предотвращению вторжения РФ.

Об этом заявил заместитель главы партии, руководитель исполкома Артур Палатный, сообщает пресс-служба политической силы. По словам политика, на съезде партии по инициативе ее лидера, мэра Киева Виталия Кличко было принято обращение о необходимости созыва форума.

Он сказал, что празднование Дня единения – это положительный сигнал всему миру, но успех стране принесут реальные поступки, которые объединяют.

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"Цель форума – не только продемонстрировать обществу и всему миру единство Украины и консолидацию всех здоровых политических сил вокруг защиты страны, но и согласовать первоочередные действия по предотвращению угрозы вторжения РФ и защите страны", – заявил Палатный.

По его словам, форум должен также прийти к согласию насчет границ возможных компромиссов и красных линий, которые нельзя пересекать, в частности относительно Минских соглашений. Политик предложил обсудить на форуме предложенный партией УДАР экономический план действий "Защита. Безопасность. Развитие" и призвал власть и оппозицию прекратить политические войны в трудное для страны время.

"Предлагаем мораторий на любую критику действий верховного главнокомандующего в период наибольшей угрозы и мораторий на борьбу за власть с политическими оппонентами. Бороться нужно не друг против друга, а за Украину. Сейчас важно быть едиными. Потому что мы сильны, когда вместе. И только с сильными считается мир", – заявил Палатный.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко призвал украинцев быть сильными и показать агрессору, что нас не сломать. Сильных не атакуют – их боятся, считает политик.