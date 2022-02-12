Сильных не атакуют – их боятся: Кличко заявил, что готов с оружием защищать Украину

Мэр Киева Виталий Кличко призвал украинцев быть сильными и показать агрессору, что нас не сломать.

Об этом глава столицы Украины написал в своем Telegram.

"Друзья! Сильных не атакуют – их боятся. Поэтому мы должны быть сильными и показать агрессору, что нас не сломать, что мы не сдадимся. И будем драться за свою страну!", – написал Виталий Кличко.

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Политик уточнил, что он это подчеркивает, общаясь с иностранными медиа. И, в частности, подчеркнул в интервью одному из самых крупных мировых информационных агентств AFP.