У Байдена готовы дать Украине оружие в случае нападения РФ: СМИ назвали, какое именно

Президент США Джо Байден готов предоставить Украине вооружение, если Россия решится напасть на нее. Речь идет среди прочего о зенитных системах.

Администрация глава государства разработала несколько вариантов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Эти варианты включают в себя предоставление Украине противотанковых, противокорабельных и зенитных систем.

Также рассматривается возможность введения дополнительных санкций против России.

Кроме того, эксперты высказали разные предположения касательно цели наращивания войск у границ Украины. Одна из них – это попытка заставить Украину возобновить подачу воды в оккупированный Крым, вторая – подготовка к наступлению.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев намерен достигать мира дипломатическим путем, но готов в случае необходимости защищать свои территории.

Также президент обратился к российскому президенту Владимиру Путину, предложив встретиться на украинском Донбассе, где идет война.

Как сообщал OBOZREVATEL, Совет национальной безопасности Украины мониторит ситуацию на восточном направлении и разрабатывает различные сценарии реагирования на российскую агрессию.