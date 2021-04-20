СНБО разрабатывает разные сценарии реагирования на российскую угрозу, – Данилов
Совет национальной безопасности Украины мониторит ситуацию на восточном направлении и разрабатывает различные сценарии реагирования на российскую агрессию.
Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на встречи со своим польским коллегой – руководителем Бюро нацбезопасности Павелом Солохом, сообщается на сайте украинского ведомства.
Данилов подчеркнул, что за последнее время Россия увеличила количество своих войск на границе, чтобы спровоцировать Украину и ее партнеров.
Секретарь СНБО подчеркнул, что сейчас украинская армия намного сильнее, чем в 2014 года, а поэтому – она готова дать отпор агрессору.
"Мы ценим помощь стран-членов НАТО, в частности, Польши. Надеемся на дальнейшее углубление сотрудничества", – сказал Данилов.
Также он пригласил Солоха посетить Киев для более детального обсуждения сотрудничества между ведомствами.
В то же время глава польского Бюро нацбезопасности заявил о непоколебимой поддержке Украины и напомнил, что его страна осуждает позицию России на международных площадках.
Как сообщал OBOZREVATEL, подразделения СБУ по всей Украине приведены в режим повышенной готовности из-за эскалации Россией вооруженного противостояния и наращивания агрессивной риторики.