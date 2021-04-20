СНБО разрабатывает разные сценарии реагирования на российскую угрозу, – Данилов

Совет национальной безопасности Украины мониторит ситуацию на восточном направлении и разрабатывает различные сценарии реагирования на российскую агрессию.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на встречи со своим польским коллегой – руководителем Бюро нацбезопасности Павелом Солохом, сообщается на сайте украинского ведомства.

Данилов подчеркнул, что за последнее время Россия увеличила количество своих войск на границе, чтобы спровоцировать Украину и ее партнеров.

Секретарь СНБО подчеркнул, что сейчас украинская армия намного сильнее, чем в 2014 года, а поэтому – она готова дать отпор агрессору.

"Мы ценим помощь стран-членов НАТО, в частности, Польши. Надеемся на дальнейшее углубление сотрудничества", – сказал Данилов.

Также он пригласил Солоха посетить Киев для более детального обсуждения сотрудничества между ведомствами.

В то же время глава польского Бюро нацбезопасности заявил о непоколебимой поддержке Украины и напомнил, что его страна осуждает позицию России на международных площадках.

Как сообщал OBOZREVATEL, подразделения СБУ по всей Украине приведены в режим повышенной готовности из-за эскалации Россией вооруженного противостояния и наращивания агрессивной риторики.