Турция не признает шагов, направленных против суверенитета Украины: Эрдоган опроверг информацию росСМИ

Ольга Липич
Политика
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Эрдоган: Москва открыто нарушает территориальную целостность Украины
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не поддерживает шаги Москвы, направленные против территориальной целостности Украины. Речь идет о решении российского президента Владимира Путина признать "независимость" оккупированных украинских территорий на Донбассе.

Об этом Эрдоган сказал лично Путину во время телефонного разговора с политиком в среду, 23 февраля, передает официальное представительство турецкого президента в Twitter. Как сказано в сообщении, Эрдоган сообщил главе Кремля, что Турция готова внести свой вклад в снижение напряженности и поддержание мира.

При этом турецкий лидер подчеркнул, что единственный вариант снижения напряженности – проведение дипломатических переговоров. Он добавил, что война в Украине "никому не принесет пользу".

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Ранее ряд российских СМИ распространил информацию о том, что Эрдоган заявил, что Турция "не может отказаться" ни от России, ни от Украины. Он якобы объяснил это тем, что у Анкары и Москвы "продвинутые отношения".

В то же время, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что у Турции и РФ якобы есть разногласия в некоторых вопросах, но есть также и области, в которых страны "достигли успехов". Россиянин отметил, что "разногласия не мешают Москве выстраивать отношения с Анкарой".

Отметим, что ранее Эрдоган назвал недопустимым решение России о признании "независимости" "Л/ДНР". По его мнению, это является открытым нарушением целостности Украины. Он также призвал стороны к здравомыслию и уважению норм международного права.

Также Эрдоган говорил о том, что ждет в Турции трехсторонних переговоров при участии президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина. По его словам, украинская сторона уже дала согласие на такую встречу, теперь ожидается ответ лидера РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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