Тупицкий вернулся в Украину без "шоу". Фото из аэропорта

Глава Конституционного суда Александр Тупицкий вечером 13 января вернулся в Украину из ОАЭ, где он находился на отдыхе.

У входа в терминал D аэропорта "Борисполь" его ожидали журналисты, однако глава КСУ не вышел к ним, пишет "Страна" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

По словам пассажиров рейса, он одним из первых покинул аэропорт через верхний этаж. Они запечатлели его за столиком в Дубае перед вылетом, уточняет PavlovskyNews.

Тупицкого засняли в аэропорту Дубая.

Ранее глава Конституционного суда заявлял, что правоохранители планировали вручить ему подозрение в аэропорту вечером 13 января, когда он вернется с отдыха. По его словам, на место якобы должны были прибыть представители СМИ, а процедуру – превратить в "шоу".

В Офисе генпрокурора заметили, что он уже находится в статусе подозреваемого, поэтому проводить процессуальные действия они не собирались.

Журналисты ждали Тупицкого на выходе.

Напомним, что в конце декабря 2020 года в Офисе генпрокурора рассказали, что Тупицкого подозревают в подкупе свидетеля, а также заведомо неправдивых показаниях в уголовном производстве по завладению новыми активами ЗАО "Зуевский энергомеханический завод".

После этого, в канун Рождества, 6 января, глава КСУ полетел на отдых в ОАЭ. Его заметили на королевской вилле стоимостью более 300 тысяч гривен за сутки. Позднее судья подтвердил, что находится заграницей, но оправдался, что отдыхает с семьей в Дубае не в дорогой вилле, а снимает номер в пятизвездочном отеле.