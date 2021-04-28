ЦИК зарегистрировала Аксенова народным депутатом

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народным депутатом Андрея Аксенова, который победил на довыборах в Верховную Раду Украины на округе №50.

Об этом стало известно из постановления ЦИК, опубликованного во вторник, 27 апреля. Отмечается, что Аксенов беспартийный, субъект выдвижения нардепа – политическая партия "Порядок".

Отмечается, что Аксенов Андрей Анатольевич, 1971 года рождения, проживает в пгт Новодонецкое Краматорского района Донецкой области.

"Центральная избирательная комиссия постановляет: зарегистрировать народного депутата Украины, избранного на промежуточных выборах народного депутата Украины 28 марта 2021 в одномандатном избирательном округе № 50", – говорится в документе.

Напомним, что мэр Доброполья Андрей Аксенов, которого обвиняют в организации "референдума ДНР" в 2018 году, победил на промежуточных выборах депутатов в Верховную Раду в 50-м округе на Донетчине как кандидат от партии "Порядок".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Андрей Аксенов, который победил на довыборах в Раду в Донецкой области, в 2014 году якобы организовывал "референдум ДНР", а в 2018-м был объявлен в розыск по подозрению в подделке документов и коррупции.