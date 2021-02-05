Ткаченко о закрытии '112 Украина', ZIK и NewsOne: юридические основания появились только сейчас

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что для блокировки телеканалов, связанных с Виктором Медведчуком только сейчас появились юридические основания.

Об этом он заявил в эфире "Право на власть" в четверг, 4 февраля. По словам министра, каналы, которым аннулировали лицензии, "112 Украина", ZIK и NewsOne, появлялись постепенно.

"Эти медиа появлялись постепенно, и становился их владельцем известный "король темников" господин Медведчук тоже постепенно. Были определенные решения Верховной Рады, было решение СНБО еще 2018 года, но, насколько я понимаю, только сейчас появились юридические основания принять это решение", – сказал политик.

Ткаченко отметил, что многие журналисты по-прежнему поддерживали такое решение.

"Хотя в журналистском сообществе это решение поддерживали многие организации, в том числе и те, которые защищают свободу слова и борются с фейками, и ожидали уже давно", – подчеркнул министр.

Как сообщал OBOZREVATEL:

персональные санкции против правой руки Медведчука Тараса Козака были введены 2 февраля, когда состоялось заседание СНБО, а Зеленский подписал указ о введении ограничений в действие.

В итоге 112, NewsOne, ZIK прекратили трансляцию, хотя и частично, – эфиры можно найти в интернете.

Украинцы поддержали блокировку пропагандистских медиа, но представители телеканалов назвали это "расправой над неугодными СМИ".

"Оппозиционная платформа – За жизнь" инициировала импичмент Зеленскому с формулировкой "за грубые и систематические нарушения Конституции и законодательства Украины".