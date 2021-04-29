Тищенко – о реакции Зеленского на его скандальную вечеринку в Киеве: работай, Коля!

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с нардепом от "Слуги народа" Николаем Тищенко из-за того, что последний провел массовую вечеринку в отеле Fairmont в Киеве во время локдауна.

Это подтвердил сам народный депутат, ответив на вопрос журналистки "Страны" Юлии Корзун. Соответствующее видео из кулуаров Верховной Рады было опубликовано на Telegram-канале "Политика Страны" в четверг, 29 апреля (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Когда журналистка спросила у "слуги", что сказал ему глава украинского государства во время разговора после празднования, политик процитировал Зеленского:

"Работай, Коля! Лучше всех работай", – сказал он, уходя от сотрудницы СМИ.

Корзун спросила, заплатил ли народный избранник штраф из-за нарушения правил карантина, но Тищенко продолжил куда-то быстро идти по ступенькам и ничего не сказал.

Напомним, 27 апреля в "Слуге народа" сообщили, что политсовет партии еще не собирался для принятия дополнительного решения по Тищенко, однако во фракции считают, что устроенная им вечеринка в честь дня рождения жены "не тянет на исключение".

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