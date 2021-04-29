Тищенко – о реакции Зеленского на его скандальную вечеринку в Киеве: работай, Коля!
Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с нардепом от "Слуги народа" Николаем Тищенко из-за того, что последний провел массовую вечеринку в отеле Fairmont в Киеве во время локдауна.
Это подтвердил сам народный депутат, ответив на вопрос журналистки "Страны" Юлии Корзун. Соответствующее видео из кулуаров Верховной Рады было опубликовано на Telegram-канале "Политика Страны" в четверг, 29 апреля (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).
Когда журналистка спросила у "слуги", что сказал ему глава украинского государства во время разговора после празднования, политик процитировал Зеленского:
"Работай, Коля! Лучше всех работай", – сказал он, уходя от сотрудницы СМИ.
Корзун спросила, заплатил ли народный избранник штраф из-за нарушения правил карантина, но Тищенко продолжил куда-то быстро идти по ступенькам и ничего не сказал.
Напомним, 27 апреля в "Слуге народа" сообщили, что политсовет партии еще не собирался для принятия дополнительного решения по Тищенко, однако во фракции считают, что устроенная им вечеринка в честь дня рождения жены "не тянет на исключение".
Как ранее писал OBOZREVATEL:
Тищенко устроил масштабное празднование дня рождения жены Аллы Барановской, несмотря на локдаун в Киеве. В СМИ написали, якобы вечеринка состоялась в столичном отеле Fairmont. На кадрах видно, что обслуживающий персонал находился в масках, а гости нет.
Правоохранители нагрянули на место банкета Тищенко в отеле и по факту нарушения карантинных требований зарегистрировали уголовное производство.
Вскоре в сети появилось новое видео с банкета ко дню рождения жены Тищенко. Мероприятие посетило 30 человек, которые свободно заходили в помещение без средств индивидуальной защиты. Расследователи опубликовали другие кадры с засекреченной вечеринки и рассказали, какие гости там были.
Сам Тищенко заявил, что празднование чего-либо в номерах отеля не запрещено, в отличие от ресторанов. Примерно так же отреагировала и его жена Барановская.
Также политик заявил, что салют на празднике был сюрпризом, а скандал вокруг него – это "заказ и спецоперация".