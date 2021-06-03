Тимошенко заявила о срыве рассмотрения "земельного" представления "Батькивщины" в КСУ

Команда "Батьківщини" вместе с народом будет защищать национальные интересы и бороться за право украинцев быть хозяевами на своей земле. В случае неправомерных действий власти по делу о неконституционности закона о распродаже сельскохозяйственной земли члены политсилы готовы объединять народ и защищать национальные интересы на площадях.

Об этом заявила Председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко после заседания Конституционного Суда Украины, на котором рассматривалось соответствующее дело. Она выразила мнение, что двух судей специально не допустили к заседанию (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Учитывая, что в Конституционном Суде, по моим оценкам, все же есть большинство, чтобы признать этот закон неконституционным, сегодня по поручению президента Управления государственной охраны силой помешало участию в судебном заседании двух судей – Председателю КСУ Александру Тупицкому и судье КСУ Александру Косминину. Это сделано, чтобы не допустить принятия Конституционным Судом законного решения о неконституционности распродажи сельскохозяйственной земли", – убеждена Юлия Тимошенко.

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По ее словам, именно из-за отсутствия двух судей КСУ председательствующий по делу был вынужден перенести его рассмотрение на неопределенный пока срок.

"То, что происходит за кулисами суда, переходит все дозволенные границы. Таким образом сдается украинская земля иностранным корпорациям и банкам. И все это возглавляется президентом и "слугами народа". Но мы не планируем сдаваться. Мы идем вперед. Если КСУ, президент, ЦИК будут действовать неконституционно, то мы будем объединять народ и защищать национальные интересы на площадях", – заверила лидер "Батькивщины".

Уже сейчас, по ее убеждению, люди поняли, что принятые монобольшинством "земельные" законы прямо угрожают существованию государства. Именно поэтому сегодня тысячи людей, в том числе представители общественных организаций, фермерских ассоциаций, аграрии, фермеры, собрались под зданием КСУ, чтобы выразить свою поддержку на защиту украинской земли.

"Мы не остановим нашу борьбу! И я верю, что украинский народ сохранит свое право быть хозяевами на своей земле. Защитим землю – защитим Украину!" – подытожила Тимошенко.