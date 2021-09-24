Тимошенко – о принятии закона об олигархах: у КСУ есть железобетонные основания отменить его

Если народные депутаты обратятся в Конституционный суд по поводу нарушения процедуры голосования за закон об олигархах, то у него будут все основания для его отмены. Необходимо только собрать подписи.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 24 сентября заявила лидер ВО "Батьківщина" Юлия Тимошенко. Она отметила, что нарушение было грубым (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Так как процедура была грубо нарушена, любой из народных депутатов может собрать подписи и обратиться в Конституционный суд", – сказала Тимошенко.

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Она убеждена, что у КСУ будет "железобетонное основание" для отмены закона.

"Я вам гарантирую, что он будет отменен", - добавила Тимошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, закон об олигархах был принят в Верховной Раде 23 сентября с нарушением процедуры.

Также выяснилось, что нардепы допустили много ошибок. В частности, были включены поправки, которые противоречат друг другу.