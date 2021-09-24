"Слуги" так спешили принять закон про олигархов, что испортили документ. Теперь придется подписывать неразбериху

"Слуги народа" вместе с союзниками из других фракций по сокращенной процедуре приняли закон "Об олигархах" в таком виде, в котором он не сможет работать. Депутаты так спешили как можно быстрее рассмотреть документ, что наделали кучу ошибок. В финальном тексте учли правки, которые противоречат друг другу. Теперь же пытаются с нарушением закона ситуацию исправить.

О том, как депутаты испортили закон "Об олигархах" и что теперь делать, читайте в материале OBOZREVATEL.

"Слуги народа" проголосовали за правки, которые противоречат одна другой. В таком виде документ не будет работать. К примеру, в том тексте, который поддержали депутаты, говорится, что определяет, кто является олигархом, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), а утверждает президент. В том же документе приняли правку, согласно которой это же решение принимает Национальное агентство по вопросам противодействию коррупции (НАПК). Одним словом, в финальном тексте прописали коллизии, которые просто заблокируют документ. И это далеко не все ошибки.

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Ситуацию попытался исправить вице-спикер Руслан Стефанчук. Он 24 сентября под стенограмму зачитал правки, которые уже поддержали нардепы, но которые он предложил исключить. И здесь мнения депутатов расходятся. Одни утверждают, что такие "коррективы" незаконны, нужно полностью переголосовывать законопроект, а другие же говорят, мол, и так тоже можно.

Процедура исключения правок "под стенограмму" не предусмотрена законом, рассказывает OBOZREVATEL замглавы антикоррупционного комитета Ярослав Юрчишин. В Раде уже вносили изменения под стенограмму, но депутат не помнит ни одного случая, когда таким образом исключали правки, которые уже приняты. В этой ситуации, уверен политик, единственный способ – отправить законопроект на подпись президенту с рекомендациями.

Тогда Владимир Зеленский должен наложить вето на документ и вернуть его в парламент со своими предложениями. И уже в этих предложениях исправить законодательную коллизию. "Наиболее логичным был бы механизм: подписать законопроект, пусть даже с нарушениями, направить его президенту, а президент своим вето мог бы исправить этот момент", – говорит Юрчишин.

"Таким образом руководство большинства должно было бы признать, что они так некачественно проводили работу с законопроектом", – уверен Юрчишин.

На эту процедуру, лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк, уйдет полгода. "Учитывая, что вчера голосовали "по беспределу", то теперь нет никаких юридических вариантов исправить текст. Любой креатив- откровенный криминал. Как минимум для секретариатов. Даже отдельная процедура (переголосование по 131 ст. Регламента) о которой писал утром не спасёт полностью ситуацию. Слишком много ошибок", – написал депутат на своей странице в Telegram.

А вот глава подкомитета по вопросам регламента Павел Фролов менее скептично оценивает действия Стефанчука. Он считает, что законопроект можно не переголосовывать, хотя стоило бы внимательнее изучить законодательные основания, а сама практика внесение изменения "под стенограмму" вполне имеет право на существование.

"Председатель может оговориться, не тот номер назвать. Есть вывод комитета, где четко прописано, какие поправки рекомендовали. Регламент говорить, что если комитет решил, какие поправки считаются решающими, на эту же тему другие поправки не ставятся на голосования и считаются отклоненными. Тут правильно. Но когда в таблице раздавались, те правки, которые отклонены, почему-то были написаны как те, которые учтены. Когда в Раде голосовали, получилось, что все были проголосованы", – сказал Фролов в комментарии OBOZREVATEL.

Нардеп от "Слуги народа" Алексей Устенко говорит: есть три варианта, как действовать дальше:

утверждать, что проголосовали за редакцию комитета, значит, правки, которые противоречат, должны быть автоматически исключены;

переголосовать отдельно правки;

отправить документ президенту в таком виде, как есть, и уже через полгода переголосовать с рекомендациями главы государства после вето.

Во время голосования были и другие нарушения. Как говорит Юрчишин, по какой-то причине что ограничивалось право народных депутатов представлять их правки. В данном случае это действительно нарушение регламента, в право на законотворчество каждого отдельного депутата включается его право представлять правки.

"В этом случае была нарушена процедура, которая бы позволяла представлять правки тем депутатам, которые хотели это сделать, даже авторам и соавторам правок", – говорит парламентарий.

Определять "олигархов" будут по четырем критериям:

участие в политической жизни,

влияние на СМИ,

состояние от 80 млн долларов,

контроль над одним из товарных рынков

Чтобы стать "олигархом", достаточно соответствовать трем из указанных характеристик. В законопроекте прописано всего две санкции, которые будут к ним применены:

олигарх не сможет делать взносы в поддержку политических партий непосредственно или через своих партнеров,

такие бизнесмены и их компании не смогут участвовать в приватизации крупных государственных предприятий.

Что интересно, согласно законопроекту, олигархами могут называться десятки и сотни украинских предпринимателей. С одной стороны, глава государства взялся выполнить обещания, с которыми не справились все его предшественники; с другой – размытые правила фактически наделят президента новой функцией – назначать олигархов.

Правда, как скоро заработают указанные выше нормы – большой вопрос. Если несмотря на все нарушения законопроект подпишет президент в таком виде, его могут признать неконституционным в Конституционном суде. А если наложит вето и поручит исправить ошибки – процедура растянется на долгие месяцы.