Телеканал "Рада" поспешил заявить, что Порошенко вручили подозрение, но это не так. Видео
Телеканал "Радя" заявил, что Государственное бюро расследований (ГБР) якобы вручило подозрение пятому президенту Петру Порошенко. Стоит отметить, что уже сегодня Печерский районный суд рассмотрит дело Порошенко о государственной измене.
Во время выступления спикера ГБР телеканал в эфире написал, что после возвращения Порошенко в Украину ему вручили подозрение в государственной измене. Об этом сообщат OBOZREVATEL со ссылкой на трансляцию телеканала "Рада" в YouTube.
По словам спикера по коммуникации ГБР Татьяны Сапьян, Государственное бюро расследований приветствует решение Порошенко не оставаться за границей. Также она отметила, что кроме пятого президента в уголовном производстве фигурируют еще несколько известных политиков.
Напомним, 20 декабря пятому президенту объявили подозрение в государственной измене. Отмечалось, что оно касается расследования относительно поставок в 2014-2015 годах угля из временно оккупированных территорий Донбасса. В "Европейской солидарности" подчеркнули, что "дело сфабриковано".
Ранее адвокат пятого президента Петра Порошенко заявил, по прилету в Украину политика планируют доставить в суд принудительно. Юрист подчеркнул, что Офис генерального прокурора и Печерский районный суд города Киева скрывают данное постановление о задержании Порошенко.
Однако накануне возвращения Порошенко стало известно, что его не будут задерживать в аэропорту по прилету из Польши. Такое решение якобы связано с качеством решения Печерского суда.
Как сообщал OBOZREVATEL, находясь в Брюсселе, лидер "ЕС" Петр Порошенко дал интервью изданию Politico. Выдвинутое ему подозрение он назвал "юридическим мусором". Также подчеркнул, что решительно настроен бороться с "врагом Украины, Европы и всего демократического мира" – главой РФ Владимиром Путиным.