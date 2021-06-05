Суд окончательно признал Вирастюка победителем на выборах в Раду
Большая палата Верховного Суда признала законным решение Центральной избирательной комиссии о победе на выборах в округе №87 в Верховную Раду Василия Вирастюка, который баллотировался от "Слуги народа". Вместе с тем решение суда об отмене протокола ЦИК аннулировано.
Об этом сообщила гражданская сеть "Опора". Позже информацию подтвердили и на официальной странице ЦИК в Facebook.
"Большая Палата Верховного Суда подтвердила правомерность действий и решений ЦИК. Суд оставил в силе протокол ЦИК о результатах выборов в ОВО №87 (и пункты 1-2 постановления Комиссии от 19 мая 2021)", – сказано в сообщении.
Напомним, ранее Верховный Суд отменил протокол Центральной избирательной комиссии об установлении результатов промежуточных выборов народных депутатов Украины в округе 87 и признании Василия Вирастюка избранным депутатом от партии "Слуга народа".
В то же время президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Вирастюк законно победил на довыборах в Верховную Раду в округе №87 в Ивано-Франковской области.
Как сообщал OBOZREVATEL:
14 мая ЦИК признала кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка избранным народным депутатом.
Напомним, что ранее в Верховном суде признали противоправным и отменено протокол ЦИК, который устанавливал результаты довыборов в Верховную Раду Украины по округу №87 (Прикарпатье) – победителем там было названо Василий Вирастюк.
О победе Вирастюка на выборах ЦИК объявила в его день рождения – 22 апреля. Однако после этого в комиссии отказались регистрировать его нардепом.