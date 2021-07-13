Суд арестовал имущество соратника Медведчука нардепа Козака

Печерский районный суд Киева арестовал движимое и недвижимое имущество народного депутата от "Оппозиционного платформы "За жизнь" Тараса Козака, который объявлен в розыск за пособничество в государственной измене и разграблении национальных ресурсов. Решение принято по ходатайству Офиса генпрокурора.

Об этом сообщил Интерфакс-Украина со ссылкой на информацию пресс-службы Офиса генпрокурора.

"Печерский районный суд Киева по ходатайству Офиса генпрокурора принял решение об аресте движимого и недвижимого имущества Козака", — говорится в сообщении ОГП.

11 мая СБУ провела обыски в двух домах Виктора Медведчука в Киеве и в его кабинете в офисе ОПЗЖ. В тот же день Медведчуку и Козаку сообщили о подозрении в измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Россией Крыму.

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Казак подозрение лично не получил, поскольку покинул территорию Украины. Однако, как сообщила генпрокурорша Ирина Венедиктова, это не повлияет на ход расследования. Нардеп в материалах следствия фигурирует как пособник, а Медведчук - как организатор.

20 мая Служба безопасности Украины получила разрешение суда на задержание Козака. Ведомство объявляло о том, что нардеп находится в России, хотя позже Медведчук сказал, что его коллега из партии был в Беларуси.

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