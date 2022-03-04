Столтенберг: НАТО не планирует вступать в войну с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил обстрел Запорожской атомной электростанции российскими войсками. В то же время, он заявил, что Альянс не планирует вступать в войну с Россией.

Об этом генсек НАТО сказал в ходе проходящей в Брюсселе внеочередной встречи Североатлантического совета, сообщает VG. Столтенберг подчеркнул, что НАТО не является стороной конфликта, а оборонный Альянс не стремится к войне с Россией.

"У нас оборонный Альянс. Мы не стремимся к конфликту. Но если конфликт придет к нам, мы к нему готовы, и мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО", – сказал он журналистам после внеочередной встречи Альянса.

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В то же время, он осудил обстрел Запорожской атомной электростанции российскими войсками, отметив, что эта атака показывает безжалостность России.

"Ночью мы также видели сообщения об атаке на атомную электростанцию. Это лишь демонстрирует безрассудство этой войны и важность ее прекращения. И важность вывода Россией всех своих войск и добросовестного участия в дипломатических усилиях", – сказал Столтенберг.

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