Стефанишина объяснила, почему Украину не позвали на саммит НАТО

Украину не пригласили на саммит Североатлантического альянса, поскольку его формат предполагает участие только стран-участниц НАТО. Мероприятие состоится 14 июня в столице Бельгии Брюсселе.

Об этом рассказала в эфире телеканала "Украина 24" вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. В то же время подчеркнула, что позиция Украины должна быть услышана членами Альянса.

"Надо сказать, что это в определенном смысле внеочередной саммит НАТО. Он был запланирован на осень этого года. Соответственно, проходил бы в стандартном формате – с партнерами, различными мероприятиями. Однако его в срочном порядке перенесли на июнь, поскольку президент США находится на саммите "Большой семерки", – объяснила политик.

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По ее словам, это мероприятие будет очень коротким и никто, кроме членов НАТО, не будет участвовать именно в пленарной части – ни Украина, ни Грузия, ни любая другая страна, даже с партнерством с расширенными возможностями.

Несмотря на это, подчеркнула вице-премьер, украинское государство должно донести свою позицию странам Альянса. Ведь на саммите будет рассматриваться вопрос российской угрозы, милитаризации Крыма, безопасности ситуации в нашей стране.

"Донести информацию о том, что на самом деле отвод войск – это определенная имитация, войска и техника остаются на границах. И, конечно, мы считаем, что в условиях, когда рассматриваются такие вопросы в повестке дня, Украина имеет право выступить. Но сам формат саммита предусматривает участие только стран Альянса", – подытожила Стефанишина.

Известно, что этот саммит НАТО в своем итоговом решении подтвердит политику открытых дверей для Украины и Грузии, но не будет готов пойти дальше. Такое убеждение накануне выразил генерального секретаря Альянса Мирча Джоанэ.

Напомним: ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции заявила, что Украина точно станет членом НАТО. Она добавила, что это уже подтверждено генсеком Йенсом Столтенбергом и международными партнерами страны.

Вскоре Стефанишина рассказала, что Украина договорилась с Североатлантическим альянсом об активизации сотрудничества для повышения устойчивости. Так, партнеры готовились к проведению учений по защите критически важной энергетической инфраструктуры.

Как сообщал OBOZREVATEL:

президент Владимир Зеленский заявил, Украина должна как можно скорее вступить в НАТО, ведь на кону безопасность нашей страны. По его словам, Альянс должен принять решение об этом немедленно.