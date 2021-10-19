Стефанчук созывает внеочередное заседание ВРУ по инициативе президента: названа дата и повестка дня

Председатель парламента Руслан Стефанчук объявил о созыве 21 октября внеочередного пленарного заседания Верховной Рады. Перечень вопросов был предложен президентом Владимиром Зеленским.

Подписанное Стефанчуком распоряжение о повестке дня опубликовал Telegram-канал Верховной Рады. Она предусматривает 14 пунктов, включая ратификацию отдельных соглашений.

В частности, парламентарии рассмотрят законопроекты про энергетическую эффективность, альтернативные виды топлива, о Нацкомиссии по регулированию в сферах электронных коммуникаций. Ратификацию закрепят в отношении Украины и Европейского банка, а также Кабмином и Великобританией о дипломатической работе между двумя государствами.

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"Аппарату Верховной Рады Украины необходимо обеспечить подготовку и проведение этого заседания, предварительно проинформировав о дате собрания народных депутатов", – указано в тексте документа.

Напомним, что на сегодняшнем заседании большинство парламентариев проголосовали за назначение лидера партии "Слуга народа" Александра Корниенко на должность вице-спикера Верховной Рады. Его конкурентом на этот пост была член фракции "Европейская солидарность" София Федына.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 19 октября в парламенте не поддержали предложения от оппозиционных депутатов, которые способны упразднить недавно принятый Закон "Об олигархах".