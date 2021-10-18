Зеленский созывает внеочередное заседание Рады: какие вопросы рассмотрят

Президент Владимир Зеленский призвал провести внеочередное заседание Верховной Рады Украины. С соответствующим письмом он обратился к новому главе парламента Руслану Стефанчуку. Дата возможной сессии не указывается.

Об этом сообщил народный депутат он "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. В своем Telegram-канале он опубликовал фото документа за подписью гаранта от 18 октября (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Согласно письму, президент просит созвать заседание парламента, в повестку дня которого внести 14 важных вопросов.

Речь идет о рассмотрении таких проектов постановлений и законов:

о внесении изменений в законы Украины "Об охране прав на сорта растений" и "О семенах и посадочном материале" (№3680-д);

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ЗУ "Об энергетической эффективности" (№4507);

о внесении изменений в ЗУ "О комбинированном производстве тепловой и электрической энергии (когенерации) и использовании сбросного энергопотенциала" по развитию высокоэффективной когенерации (№4527);

о внесении изменений в ЗУ "Об альтернативных видах топлива" по развитию производства биометана (№5464);

о Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и оказания услуг почтовой связи (№6055);

о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно приведения законодательства Украины в сфере детского питания в соответствие требованиям ЕС (№4554);

Кроме этого, гарант просит парламентариев на внеочередной сессии рассмотреть проекты ЗУ о ратификации:

меморандума о взаимопонимании между Украиной и Европейским полицейским офисом о конфиденциальности и обеспечения сохранности информации (№0075);

соглашения между Украиной и Финляндской Республикой о взаимной охране информации с ограниченным доступом (№0089);

ЗУ "О присоединении Украины к Конвенции о Европейском институте леса (№0094);

соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Эстонской Республики о техническом и финансовом сотрудничестве (№0108);

соглашения (в форме обмена нотами) между Кабинетом Министров Украины и правительством Королевства Дания об осуществлении оплачиваемых видов деятельности членами семей сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений (№0111);

письма о внесении изменений №3 в финансовое соглашение (проект "Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины") между Украиной и Европейским инвестиционным банком (№0113);

соглашения о вкладе между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития относительно участия Украины в Фонде Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среды (№0120);

гарантийного соглашения "Проект развития АО "Укрпочта": Логистическая сеть и Сельское отделение" между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития (№0123).

Как сообщал OBOZREVATEL, в парламенте зарегистрировали законопроект о лишении государственных наград лиц, которые оправдывают оккупацию Россией части украинских территорий. В документе говорится также о тех, кто публично поддержал оккупацию украинского Крыма.