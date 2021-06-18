Ставка не сработала: Фукс голосовал за Зеленского, при котором попал под санкции

Во время выборов президента Украины в 2019 году украинский олигарх Павел Фукс голосовал за Владимира Зеленского. Судя по всему, ставка на нового главу государства не сработала, потому что он попал под санкции СНБО.

OBOZREVATEL на своей странице в Facebook напомнил пост олигарха с бюллетенем. В подписи к фото он тогда написал: "Я живу в демократическом государстве".

"Он так верил в Зеленского, но его ставка не сработала. Думаем, это только начало", – сказано в комментарии к записи.

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Отметим, что демонстрация своего бюллетеня запрещена законодательством – это является нарушением тайны голосования, за которое предусмотрен штраф.

СНБО на заседании 18 июня ввел полный пакет санкций против Фукса и еще одного украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

По словам секретаря Алексея Данилова, первый причастен к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине.

Также под ограничения попали двое россиян из списка Forbes Сергей Чемезов и Михаил Шелков.

Кроме того, были введены санкции против лиц, причастных к кибератаке на Украину в 2017 году.

Отметим, что ранее с помощью рейдерских методов олигарх пытался захватить одно из крупнейших интернет-СМИ Украины OBOZREVATEL. В частности, он хотел объявить банкротом компанию-издателя ООО "Золота середина". Этому предшествовало множество расследований о коррупционных схемах предпринимателя. В отместку он подал в суд против OBOZREVATEL и выиграл дело. В одном из своих интервью он признал, что намерен обанкротить издание за якобы неправдивые публикации о нем и его семье.