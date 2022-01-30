Статистика взлетела в 2,5 раза: пограничники рассказали, скольким россиянам отказали во въезде в Украину за год

В течение 2021 года украинские пограничники не пропустили в страну около 46 тысяч человек, что почти вдвое больше показателя предыдущего года. Больше всего среди тех, кому отказывали во въезде, было граждан Российской Федерации.

В частности, их доля выросла в 2,5 раза и составила около 7000 человек. Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины (ГПС).

Отмечается, что среди тех, кому в прошлом году пограничники отказывали в пропуске через границу, было около 31 тысячи иностранцев. Главными основаниями для таких решений становились карантинные ограничения, а также неподтверждение путешественниками цели поездки в Украину.

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"Наибольшее количество иностранцев, которым было отказано во въезде, как и в прошлом году, остаются граждане России", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, также почти в три раза выросло количество отказов во въезде в нашу страну гражданам Молдовы (более 5300 человек). Часто пограничники отказывали в пересечении украинской границы гражданам Индии (1435), Румынии (1399), Польши (1319), Египта (1114) и Беларуси (765). В то же время за год снизилось количество граждан Израиля, которым не позволили пересечь границу Украины.

В ГПС отмечают, что в течение 2021 года на госгранице наблюдалось увеличение пассажиропотока – на 18% по сравнению с предыдущим годом, что составляет 39 млн человек. Причинами непропуска самих украинцев в ведомстве назвали недействительные документы, отсутствие поручения родителей и запрет на выезд за пределы страны.

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