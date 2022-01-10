Стало известно, почему российского блогера TikTok Даню Милохина не пустили в Украину

Государственная пограничная служба Украины прокомментировала запрет на въезд российскому блогеру и музыканту Дане Милохину. Сотрудники опровергли слухи, что тиктокера не пустили из-за посещения временно оккупированного Крыма, однако информация еще будет проверяться.

Из своих источников OBOZREVATEL в ГПСУ стало известно, что 20-летнего парня действительно остановили на границе и после разговора отправили обратно. Пограничникам показалась неубедительной причина визита (чтобы посмотреть фото, докройте до конца страницы).

"Он прилетел рейсом из Стамбула и во время контроля не смог подтвердить пограничникам цели своего пребывания в Украине. В общении россиянин отмечал, что вроде бы едет с частным визитом для отдыха. Однако это не убедило пограничников и его вернули в обратном направлении", – объяснил источник .

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По его словам, в случае подтверждения информации о незаконном посещении россиянином временно оккупированного Россией Крыма при следующей попытке въезда в Украину Милохин получит запрет на несколько лет.

Сам Даня посмеялся, когда его не пустили в страну, наклеив на свое лицо красный знак.

Отметим, что в 2021 году на границе не пустили около семи тысяч российских граждан. В частности, часто страдали публичные личности родом из РФ, которые нарушали законы Украины, появлялись на территории оккупированного полуострова и транслировали антиукраинские взгляды.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко объяснил, что работники действуют исключительно согласно законам государства, а для этого при необходимости проводится дополнительная проверка граждан, подпадающих под разные профили риска.

Как сообщал OBOZREVATEL, Даня Милохин стал одним из тех, кому не разрешили въезд. В своих социальных сетях блогер рассказал, что прилетел в Киев с друзьями, но их развернули. Россиянин добавил, что стал для Украины "врагом".

Коротко о звезде:

Даня Милохин – известный российский блогер, тиктокер и музыкант, участник творческого объединения Dream Team House, где молодые люди вместе создают конент. Родился 6 декабря 2001 года в городе Оренбург (РФ), рос с братом в детдоме, впоследствии в приемной семье. Прославился коллаборациями с такими артистами как Николай Басков и Мумий Тролль.