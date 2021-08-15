Стало известно, кто будет руководить Кривым Рогом после гибели мэра Павлова
Мэра Кривого Рога Константин Павлова от партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" нашли мертвым, вместо него исполнять обязанности будет член партии "Слуга народа" Александр Котляр.
Об этом в Facebook написал народный депутат от "ОПЗЖ" Вадим Рабинович. Он ранее сообщил о смерти мэра и написал, что версия самоубийства бред.
Добавим, что в декабря 2020 года по данным территориальной избирательной комиссии, Павлов обогнал своего оппонента Дмитрия Шевчик от "Слуги народа", получив 56,96% голосов избирателей (97 591 голос).
Как сообщал OBOZREVATEL:
Мэр Кривого Рога Константин Павлов умер в воскресенье, 15 августа. Тело мужчины нашли в собственном дворе, рядом было ружье.
СМИ сообщают, что это может быть самоубийство. Однопартийцы из "ОПЗЖ" такую версию отвергают.
На месте происшествия работают правоохранители, открыто уголовное производство по статье 115 УК – убийство.