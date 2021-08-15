Стало известно, кто будет руководить Кривым Рогом после гибели мэра Павлова

Мэра Кривого Рога Константин Павлова от партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" нашли мертвым, вместо него исполнять обязанности будет член партии "Слуга народа" Александр Котляр.

Об этом в Facebook написал народный депутат от "ОПЗЖ" Вадим Рабинович. Он ранее сообщил о смерти мэра и написал, что версия самоубийства бред.

Добавим, что в декабря 2020 года по данным территориальной избирательной комиссии, Павлов обогнал своего оппонента Дмитрия Шевчик от "Слуги народа", получив 56,96% голосов избирателей (97 591 голос).

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