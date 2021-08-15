Стало известно, кто будет руководить Кривым Рогом после гибели мэра Павлова

Антонина Карташева
Антонина Карташева
Политика
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Стало известно, кто будет руководить Кривым Рогом после гибели мэра Павлова

Мэра Кривого Рога Константин Павлова от партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" нашли мертвым, вместо него исполнять обязанности будет член партии "Слуга народа" Александр Котляр.

Об этом в Facebook написал народный депутат от "ОПЗЖ" Вадим Рабинович. Он ранее сообщил о смерти мэра и написал, что версия самоубийства бред.

В Кривом Роге будет и.о. мэра от "Слуги народа".

Добавим, что в декабря 2020 года по данным территориальной избирательной комиссии, Павлов обогнал своего оппонента Дмитрия Шевчик от "Слуги народа", получив 56,96% голосов избирателей (97 591 голос).

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Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Мэр Кривого Рога Константин Павлов умер в воскресенье, 15 августа. Тело мужчины нашли в собственном дворе, рядом было ружье.

  • СМИ сообщают, что это может быть самоубийство. Однопартийцы из "ОПЗЖ" такую версию отвергают.

  • На месте происшествия работают правоохранители, открыто уголовное производство по статье 115 УК – убийство.

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