США проводят крупнейшую спецоперацию против РФ: что нужно знать украинцам и почему нельзя поддаваться панике

На фоне усиления российской военной угрозы Соединенные Штаты Америки ведут одну из самых масштабных в истории информационных спецопераций против Российской Федерации. Это должны четко осознавать украинцы, когда слышат данные, в том числе и от Вашингтона, о "неизбежном вторжении" сил РФ в Украину.

Об этом заявил депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" и постоянный представитель Украины в НАТО Егор Чернев. В посте на Facebook он призвал граждан не поддаваться панике.

По его словам, задачи американской спецоперации против РФ в информационном поле "лежат на поверхности". В первую очередь, уверяет нардеп, США стремятся мобилизовать страны Североатлантического альянса для восстановления единства его самого и Запада в целом.

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Также таким образом Россию пытаются демонизировать в мире и создать ей "устойчивый токсический образ", без войны нанести как можно большие потери российской экономике. Кроме того, задача состоит в том, чтобы разжечь антивоенные настроения среди населения РФ и деморализовать российскую военную элиту из-за публичного разоблачения их секретных материалов.

"Цель этой спецоперации также поняла – окончательно вытеснить Путина из Европы и сделать невозможным создание единого евразийского пространства "от Владивостока до Лиссабона" и проекта "Один пояс – один путь", где Россия играла бы ключевую роль, а Украина была бы ее вассалом", – отметил Чернев.

По его убеждению, Вашингтон стремится заставить главу страны-агрессора "перестать играть в гибридные войны" и окончательно выбрать: решиться на широкомасштабное вторжение или окончательно отступить и запереться внутри собственного государства.

Параллельно, добавил "слуга народа", США вместе с Британией принимают все меры, чтобы возможное вторжение обернулось для России экономической и военной катастрофой, а выбор для Путина стал очевидным.

Вместе с тем Чернев признал, что соответствующая спецоперация несет на себе и риски. В первую очередь для Украины, для которой означает существенные экономические потери из-за оттока инвесторов и панических настроений.

"Но это война и она не бывает без потерь", – констатировал украинский нардеп.

Он подчеркнул, что эти потери намного меньше, чем те, которые Украина могла бы понести в случае широкомасштабного российского военного вторжения. К тому же, сами украинцы могут уменьшить их, прекратив панику.

"Не надо паниковать, даже если Путин попытается ускользнуть из американской ловушки и все же отдаст приказ о вторжении. Наша армия готова устроить россиянам адский прием, а санкционный ответ Запада быстро похоронит экономику РФ. И тогда Россию может ждать распад, а мы на долгие десятилетия получим покой для мирного строительства и развития. Keep calm", – подытожил Чернев.

Добавим: издание The New York Times тоже пишет, что Белый дом своей информкампанией о вторжении РФ в Украину стремится переиграть в "информационной войне" главу Кремля Владимира Путина. Отмечается, что Вашингтон начал пытаться "победить мастера в его собственной игре".

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что российская эскалация является очень дорогостоящим и заведомо проигрышным шагом для Москвы. Она привела аргументы относительно того, почему ситуация 2014 года сегодня в Украине не может повториться.