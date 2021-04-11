США предупредили Россию о последствиях в случае продолжения агрессии против Украины
После информации о наращивании российских войск вдоль украинской границы администрация президента США Джо Байдена предупреждает о реакции в случае агрессии РФ в отношении Украины.
Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала NBC. Он выразил беспокойство о действиях России.
"Президент Байден очень четко высказался об этом. Если Россия будет действовать безрассудно или агрессивно, будут последствия", – сказал Блинкен.
Он добавил, что вдоль границы сейчас сосредоточено больше российских сил, чем когда-либо после 2014 года.
"В связи с этим Вашингтон находится в очень тесном контакте и тесной координации с европейскими союзниками и партнерами, все из которых разделяют эти опасения", – добавил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В администрации президентаСША ответят санкциями на враждебные действия со стороны России. Там заявили, что собрали необходимые доказательства.
В случае эскалации российских войск на Востоке Украины ЕС и США должны отреагировать санкциями в отношении РФ – замораживанием счетов олигархов и отделением России от платежной системы SWIFT.