США предупредили Россию о последствиях в случае продолжения агрессии против Украины

После информации о наращивании российских войск вдоль украинской границы администрация президента США Джо Байдена предупреждает о реакции в случае агрессии РФ в отношении Украины.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала NBC. Он выразил беспокойство о действиях России.

"Президент Байден очень четко высказался об этом. Если Россия будет действовать безрассудно или агрессивно, будут последствия", – сказал Блинкен.

Он добавил, что вдоль границы сейчас сосредоточено больше российских сил, чем когда-либо после 2014 года.

"В связи с этим Вашингтон находится в очень тесном контакте и тесной координации с европейскими союзниками и партнерами, все из которых разделяют эти опасения", – добавил он.

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