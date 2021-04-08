США ответят санкциями на враждебные действия России – СМИ

В администрации президента США ответят санкциями на враждебные действия со стороны России. Там заявили, что собрали необходимые доказательства.

Об этом в среду, 7 апреля, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники в Белом доме. Среди враждебных действий России – вмешательство в президентские выборы в США и хакерская атака Sunburst.

Возможные шаги США могут включать санкции и высылку российских дипломатов и шпионов в США, работающих под дипломатическим прикрытием. По словам одного из источников агентства, ответные шаги будут состоять из комбинации различных элементов, включая санкции против людей из ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Минюсте США подписали два пакета санкций, направленные против строительства Россией газопровода "Северный поток-2". Окончательное решение по ограничениям будет принимать американский глава Джо Байден.