США поставят в Украину новую партию военной помощи на фоне риска агрессии РФ. Видео

В Соединенных Штатах Америки был сформирован новый транспортный самолет с военной помощью для Вооруженных сил Украины. Ее должны доставить в Киев во вторник, 25 января.

Об этом говорится в сюжете OBOZREVATEL. Напомним, что предыдущий груз с оружием и боеприпасами в более чем 90 тонн прибыл в украинскую столицу 22 числа (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отгрузкой помощи занимаются на военно-воздушной базе "Трэвис" в штате Калифорния, а также "Довери" в Делавере.

Видео дня

Американские военные не указывают, из чего складывается груз. Однако известно, что самолет должен прибыть в Украину 25 января.

Отметим, что столь активная поддержка украинского государства со стороны Вашингтона стала ответом на обострение агрессии со стороны России, которая сосредоточила у границ Украины более 100 тыс. военных и техники. А также из-за озвученных Кремлем "гарантий безопасности" – РФ требует, чтобы НАТО никогда не принимало в свой состав Украину.

Недавно Госдеп США разрешил трем союзникам по НАТО отправлять вооружение в Украину. В частности, балтийским странам – Эстонии, Литве и Латвии. Они теперь могут передавать нашему государству противотанковые ракеты и другое оружие американского производства.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным СМИ, возможность поставки в Украину военной помощи рассматривали и в Канаде. Речь шла о стрелковом оружии, защитных жилетах и очках для Сил терробороны ВСУ.