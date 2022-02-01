США обязали уехать из Беларуси членов семей американских дипломатов: названа причина

В понедельник, 31 января, Государственный департамент США приказал членам семей сотрудников посольства в Беларуси покинуть страну. Такое решение объяснили стремительным наращиванием российской военной мощи на территории Беларуси и вдоль границы с Украиной.

Кроме того, Госдеп предостерег американских граждан от поездок в Беларусь по тем же причинам. Об этом сообщает издание CNN.

В обновленном бюллетене по поездкам Государственный департамент заявил, что в связи с увеличением необычной и вызывающей обеспокоенность российской военной активности вблизи границы с Украиной граждане США, находящиеся в Беларуси или планирующие поездку в Беларусь, должны знать, что ситуация непредсказуема и в регионе существует повышенная напряженность.

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"Учитывая повышенную нестабильность ситуации, гражданам США настоятельно не рекомендуется ездить в Беларусь. Возможность правительства США предоставлять обычные или экстренные услуги гражданам США в Беларуси уже сильно уменьшена из-за ограничения на штатное расписание посольства США", – говорится в сообщении Госдепа.

Также накануне на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США видели доказательства того, что Москва намерена к началу февраля сосредоточить более 30 тысяч военнослужащих на белорусско-украинской границе и что 5 тысяч военных уже находятся там.

Напомним, в конце января Россия направила в Беларусь очередной железнодорожный эшелон с военной техникой подразделений материально-технического обеспечения Восточного военного округа. Целью переброски подразделений якобы являются военные учения.

Ранее министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что сейчас Российская Федерация перебрасывает в Беларусь в разы больше своих войск, чем во время прошлогодних учений "Запад-2021". По его словам, это несет угрозу ряду европейских стран.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Государственном департаменте США не исключают возможность вторжения России в Украину с территории Беларуси. Об этом может свидетельствовать передвижении российских войск в сторону страны-союзника, якобы под эгидой регулярных совместных военных учений, именно в период высокой напряженности в регионе.

К слову, ранее Российская Федерация отправила с Дальнего Востока в соседнюю Беларусь два дивизиона зенитных ракетных систем противовоздушной обороны С-400 "Триумф", а также один дивизион зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" и 12 истребителей Су-35.