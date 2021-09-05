США обратились к РФ в годовщину подписания Минских соглашений: Россия должна взять на себя ответственность

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Политика
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Минские соглашения

В седьмую годовщину подписания Минского протокола, 5 сентября, представители США в очередной раз призвали Россию прекратить агрессию против Украины. Кроме этого, заявили, что РФ должна взять на себя ответственность за прекращение начатой ею войны на Донбассе.

Такое обращение опубликовано на Facebook-странице посольства США в Киеве. Напомним, что соглашение о временном перемирии в войне на востоке Украины было достигнуто на переговорах в Минске (Беларусь) 5 сентября 2014 года.

Прежде всего РФ призвали полностью выполнить взятые на себя минские обязательства. В частности, позволить специалистам с Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) осуществлять наблюдение на российско-украинской границе.

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От России в американском посольстве требуют освободить незаконно задержанных лиц. А также вывести свое оружие и военные силы от украинской границы.

Россию призвали взять ответственность за войну на Донбассе

"Вернуть Украине полный контроль над ее международно признанными границами. Россия должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта, который она начала на востоке Украины", – говорится в сообщении.

Отметим: недавно представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, якобы работа миссии ОБСЕ является "нецелесообразной" на границе с Украиной. Оказывается, Кремль ожидал, что наличие наблюдателей имеет "побудить Киев пойти по мирному пути решения конфликта".

В то же время по итогам встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена в Вашингтоне 1 сентября стало известно, что американская сторона видит свою ключевую роль в урегулировании конфликта на Донбассе и возвращении Крыма. Представители Соединенных Штатов также запланировали несколько визитов в Киев.

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