США обратились к РФ в годовщину подписания Минских соглашений: Россия должна взять на себя ответственность

В седьмую годовщину подписания Минского протокола, 5 сентября, представители США в очередной раз призвали Россию прекратить агрессию против Украины. Кроме этого, заявили, что РФ должна взять на себя ответственность за прекращение начатой ею войны на Донбассе.

Такое обращение опубликовано на Facebook-странице посольства США в Киеве. Напомним, что соглашение о временном перемирии в войне на востоке Украины было достигнуто на переговорах в Минске (Беларусь) 5 сентября 2014 года.

Прежде всего РФ призвали полностью выполнить взятые на себя минские обязательства. В частности, позволить специалистам с Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) осуществлять наблюдение на российско-украинской границе.

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От России в американском посольстве требуют освободить незаконно задержанных лиц. А также вывести свое оружие и военные силы от украинской границы.

"Вернуть Украине полный контроль над ее международно признанными границами. Россия должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта, который она начала на востоке Украины", – говорится в сообщении.

Отметим: недавно представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, якобы работа миссии ОБСЕ является "нецелесообразной" на границе с Украиной. Оказывается, Кремль ожидал, что наличие наблюдателей имеет "побудить Киев пойти по мирному пути решения конфликта".

В то же время по итогам встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена в Вашингтоне 1 сентября стало известно, что американская сторона видит свою ключевую роль в урегулировании конфликта на Донбассе и возвращении Крыма. Представители Соединенных Штатов также запланировали несколько визитов в Киев.

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