Арестович назвал две причины отказа от переговоров по Донбассу в Минске

Украина не будет вести переговоры по восстановлению мира на Донбассе в столице Беларуси Минске. Причиной является ситуация в соседнем государстве – украинская сторона, как и многие страны мира, не признала президентом Александра Лукашенко, который был избран незаконно.

Об этом в ходе программы "Большая пятница" на канале "Украина 24" заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович. Отметим, что накануне с подобным предложением о возобновлении очных переговоров выступила страна-агрессор Россия.

"Украина отказала ему (Лукашенко – Ред.) в праве представлять белорусский народ. То есть в таком состоянии ехать в страну и апеллировать к ее посредническим услугам было бы огромной ошибкой", – сказал Арестович.

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Второй же причиной отказа стала эпидемиологическая обстановка с COVID-19. Представители Украины в ТКГ считают, что в Минск небезопасно ехать из-за уровня заболеваемости, поэтому обсуждения продолжатся в формате видеоконференций.

Вместе с тем, по мнению Арестовича, выбор альтернативного места для переговоров сейчас "носит теоретический характер". Это связано с тем, что страны, которые могли бы стать площадкой для обсуждений по Донбассу, придерживаются разных мер карантина.

"Что касается стран, которые могли бы принять – это могли быть нейтральные страны, не являющиеся странами НАТО. В Европе это Австрия, Швейцария. Предложения разные звучали от Польши, Турции, но согласие должны предоставить все стороны. Согласятся ли россияне вообще на перенос – пока неизвестно", – подчеркнул спикер.

Напомним, ранее вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сказал, что Минск больше не будет площадкой для переговоров по Донбассу и ответил, какие города могут стать альтернативой.

Как сообщал OBOZREVATEL, канцлер Германии Ангела Меркель заявила об отсутствии прогресса Минских договоренностей в вопросе решения конфликта на Донбассе. Она настаивает на необходимости имплементации в украинское законодательство "формулы Штайнмайера".