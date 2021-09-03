Захарова назвала 'нецелесообразной' работу миссии ОБСЕ на границе с Украиной

В России считают, что дальнейшее присутствие миссии ОБСЕ на границе с Украиной является "нецелесообразным". Оказывается, Кремль ждал, что наличие наблюдателей должно "побудить Киев пойти по мирному пути разрешения конфликта".

Такое заявление представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой было обнародовано 3 сентября на сайте МИД после того, как РФ отказалась продлевать мандат миссии. Она подчеркнула, что такая мера была "жестом доброй воли России".

Также Захарова вновь назвала российско-украинскую войну на Донбассе – "внутриукраинским конфликтом".

"Тем не менее украинские власти и их западные покровители не отнеслись к данному шагу Российской Федерации с должным уважением… Российская Федерация неоднократно предупреждала о необходимости выправления данной ситуации. К сожалению, этот жест доброй воли остался без ответа. Стало очевидным, что деятельность группы наблюдателей ОБСЕ на российско-украинской границе не оказывает позитивного влияния на процесс урегулирования, и ее продолжение нецелесообразно", – говорится в заявлении.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россия отказалась продлевать мандат миссии ОБСЕ на российско-украинской границе. Речь идет о российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк".

В МИД Украины напомнили, что данная мера была предусмотрена в параграфе 4 Минского протокола от 5 сентября 2014 года. В ведомстве допустили, что таким образом Москва собирается увеличить поставки вооружения на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

Также решение России раскритиковали в США.