Шанс поставить Путина на место: что говорят на Западе о переговорах США и России в Женеве

В Женеве прошел первый раунд переговоров США и России об ультиматумах, касающихся нерасширения НАТО и "стратегической стабильности", которые Кремль выдвинул на фоне концентрации войск у границ Украины. Зарубежные издания разошлись в оценке саммита – одни посчитали его гарантией того, что РФ не станет развязывать новую войну, другие же отметили слабую реакцию Запада на угрозы и шантаж российского руководства.

Что пишут эксперты и СМИ о переговорах, как оценивают возможность новой агрессии – читайте в подборке OBOZREVATEL.

Обозреватель немецкого издания DW Бернд Ригерт критикует западные страны за пассивный ответ Кремлю и называет саммит в Женеве "фестивалем России", который устроили с единственной целью – поддержать хорошее настроение Путина.

"Президенту России удалось заставить Запад крутиться, а также сделать видимыми разногласия в лагере своих оппонентов... Европейцы по сей день не могут договориться, какими именно санкциями они хотят пригрозить Путину. Единственное, что ЕС пока решил, это то, что должна быть названа "цена" за возможные агрессивные действия со стороны Москвы. Понятно, что ЕС не решается подходить к тому сектору, который действительно навредит РФ. Потому что без российского газа и нефти многие страны Европы, в том числе Германия, столкнулись бы с существенными трудностями", – пишет он.

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В то же время журналист констатирует, что главе Кремля рассчитывать на серьезные изменения не стоит – "российский шантаж не пройдет, и Путин это тоже знает". По этой причине Ригерт считает, что нынешние переговоры – не последние: США и Европа и дальше будут делать ставку на дипломатию, а Россия продолжит подогревать конфликты в Беларуси, Украине, Грузии, Молдове и Армении, чтобы помешать этим странам совершить дальнейшие шаги в сторону Запада.

"Это будет не последняя "фестивальная" неделя Кремля. Но она ценна сама по себе: если вы друг с другом разговариваете, то друг в друга не стреляете", – добавляет обозреватель.

Телеканал CNN называет предстоящий саммит НАТО – Россия "одним из самых значительных и определяющих моментов в отношениях между Альянсом и РФ после распада СССР", а также шансом продемонстрировать единство и остановить российское вторжение в Украину.

Аналитик исследовательского Центра изучения конфликтов Паси Эронен убежден, что нынешний виток агрессии Москвы связан с ослаблением ее власти в других сферах жизни. "Путин – стареющий автократ, одержимый наследием своего правления и последствиями краха Советского Союза. А COVID-19 разоряет Россию: будущее ее экономики, основанной на экспорте углеводородов, выглядит мрачным", – говорит он.

Именно экономическая слабость РФ может дать возможность Западу – но только если он сохранит единство – повлиять на Путина, считают эксперты CNN.

"Экономика его страны, если прикинуть грубо, примерно такого же размера, как экономика Нью-Йорка. Если бы Запад должным образом и без опасок скоординировал экономические санкции против Путина и российского бизнеса, то он был бы очень быстро загнан в угол", – отмечает финансист Билл Браудер.

Именно поэтому, подчеркивают журналисты, нынешние переговоры так важны: если все союзники по НАТО будут единогласны, это может стать сильнейшим из возможных сигналом в критический момент.

"Как раз в то время, когда Путин снова хочет попытать счастья, Запад имеет возможность в официальной дипломатической обстановке заявить, что его терпение исчерпано", – пишут авторы материала.

При этом, чтобы добиться по-настоящему эффективных санкций против РФ, странам Запада следует быть готовыми к болезненности таких мер для их собственных экономик. До сих пор западные государства избегали действий, нацеленных на суверенный долг РФ и торговлю энергоносителями.

Однако, по словам Ричарда Коннолли, научного сотрудника британского Королевского института оборонных исследований, "повышение издержек на ведение бизнеса для российских компаний (за счет ограничения доступа к капиталу либо к технологиям)" может оказать большее влияние на российскую экономику и ближайшее окружение Путина, чем санкции против отдельных лиц, поскольку весь "наиболее важный российский бизнес так или иначе связан с Кремлем".

Неназванные представители стран-членов НАТО рассказали CNN, что Штаты и их союзники не конкретизируют, какие именно инструменты будут задействованы против РФ в случае полномасштабной агрессии против Украины, чтобы не дать Кремлю возможность подготовиться. Известно только то, что это будет смесь жестких экономических санкций.

Что же касается требования нерасширения НАТО, то дипломаты, с которыми побеседовало издание, убеждены в более сильной позиции западных стран на переговорах с РФ 12 января.

"Нам необходимо объединить силы и не бояться. Путин боится, а не мы. Он боится собственного народа, боится демократических выборов", – говорит бывший министр обороны Литвы Раса Юкнявичене и отмечает, что пришло время ускорить вступление Украины в НАТО.

"Европа не может вернуться во времена Гитлера и Сталина, когда нации были разделены. Украинцам, а не Кремлю, предстоит определять свое будущее. Успех Украины был бы лучшим средством против Кремля. Этого они и боятся больше всего", – добавляет она.

Американское агентство Bloomberg констатирует, что российские пропагандистские медиа резко снизили негатив в адрес Украины в преддверии переговоров РФ и США.

Если в начале декабря индекс настроений в медиа относительно Украины опустился почти до минус 100, то к началу января он уменьшился почти вдвое до минус 40 – таким же он был перед очередным витком обострения ситуации на границе.

Издание отмечает, что динамика настроений в российских СМИ нынешней осенью и зимой идентична прошлой весне. Тогда негативное отношение прокремлевских медиа к Украине достигло своего пика незадолго до того, как в конце апреля власти объявили о прекращении очередного крупного наращивания сил, и обострение сошло на нет.

Сдерживание враждебного накала в государственных СМИ могло бы стать шагом к тому, чтобы увидеть, принесут ли плоды переговоры, предполагает издание. Это хороший сигнал — Bloomberg отмечает, что в 2014 году, перед тем как был оккупирован Крым, снижения негатива к Украине не наблюдалось.

Британская газета Times пишет, что положение Путина уже не выглядит таким непоколебимым как раньше: рейтинг снижается, а молодежь либо аполитична, либо поддерживает оппозицию, репрессии против которой осуждают и многие звезды шоу-бизнеса.

"Поэтому, хоть требование Кремля остановить расширение НАТО, похоже, и проистекает из искреннего убеждения российской элиты, что Альянс представляет для нее угрозу, многие боятся, что Путин смотрит на новый виток конфликта с Украиной как на способ подстегнуть энтузиазм россиян по поводу его правления или как минимум остановить спад", – пишет издание.

При этом собеседники Times подчеркивают, что война с Украиной может обойтись России так дорого, что, наоборот, развернет общественное мнение против Путина.

Аналогичного мнения придерживается и лондонский журналист Андрей Остальский. По его словам, американская сторона готовится к сложной шахматной партии, а российская – к раунду бокса, стремясь с ходу нокаутировать противника.

"Когда же наконец российское руководство избавится от свойственной оперативным сотрудникам неспособности просчитывать игру больше чем на один-два хода? Ведь если под предлогом выдуманной несговорчивости НАТО Россия пойдет на новую военную авантюру, то последствия будут ужасными для всех. Страна окажется в положении международного изгоя, чего новые поколения ее граждан никогда не испытывали, даже не представляли себе такого – каково это оказаться за железным занавесом", – констатирует он.

Агентство Bloomberg утверждает, что ряд европейских стран обеспокоен возможным негативным влиянием на свои экономики из-за введения масштабных санкций против России в случае ее вторжения в Украину.

Журналисты также отмечают, что некоторые страны Европы опасаются, что Кремль может принять ответные меры, сократив поставки природного газа. "Различия подчеркивают проблему, с которой сталкиваются США и их союзники, пытаясь оказать давление на президента Путина, чтобы заставить его отказаться от масштабного наращивания войск у границы Украины", – говорится в материале.

Британская газета The Guardian считает, что по итогам саммита должно стать ясным, "заинтересована ли Россия в переговорах по своим предложениям или они были разработаны для того, чтобы их отвергли, создавая таким образом предлог для войны, на которую руководство России уже решилось".

"Занизьте планку своих ожиданий, а затем снизьте ее еще немного", – цитирует газета заместителя директора Евразийского центра Атлантического совета Мелинду Харинг.

Эксперт подчеркнула: "Следите за требованиями Москвы на встречах. Если Россия будет настаивать на том, чтобы НАТО больше никогда не расширялось, мы будем знать, что Москва готовится к войне на Украине".

Что в итоге? Как видим, западные СМИ расходятся во мнениях относительно переговоров США, Европы и России. Однако все же в одном они уверены: если Запад сплотится и прибегнет к реальным санкциям, то Кремлю ничего не останется, как отступить и отвести свои войска от украинской границы.