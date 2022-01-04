США и Турция обсудили координацию действий на фоне угрозы вторжения войск РФ в Украину

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 3 января обсудил с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу наращивание войск Российской Федерации на украинских границах. На эту же тему он пообщался с главами МИД стран из восточной группы союзников по НАТО – "Бухарестской девятки".

Стороны пришли к выводу, что над деэскалацией следует работать путем диалога, а также сдерживания и обороны. О переговорах дипломат сообщил в своем Twitter, их детали описал сайт американского Госдепа.

Отмечается, что Блинкен и Чавушоглу говорили о важности продолжения координации относительно угрозы российской эскалации в Украине и ряде других вопросов.

В тот же день глава американского Госдепа разговаривал с министрами девяти стран центральной и восточной Европы – представителями "Бухарестской девятки" (B9). В частности, главами МИД Польши, Латвии, Литвы, Венгрии, Чехии, Болгарии, Эстонии, Словакии и замминистра иностранных дел Румынии.

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Дипломаты отметили дестабилизирующее и длительное наращивание военной мощи России вдоль украинских границ. Они выразили необходимость придерживаться "единой, готовой и решительной" позиции Североатлантического альянса по коллективной защите союзников. А также продолжать трансатлантическое сотрудничество по вопросам, вызывающим общую обеспокоенность.

Своим собеседникам госсекретарь США указал на приверженность Вашингтона продолжать тесные консультации и координацию со всеми трансатлантическими союзниками и партнерами. А именно в работе над деэскалацией ситуации с помощью "сдерживания, обороны и диалога".

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