В Германии анонсировали встречи нормандских советников: проведут переговоры с Украиной и Россией

Политические советники глав Германии и Франции планируют провести переговоры в рамках "Нормандского формата" с представителями Украины и России. Встречи пройдут по-отдельности. Предположительно, они состоятся на этой неделе.

Об этом сказал Штеффен Гебештрайт, представитель правительства Германии, на брифинге в понедельник, 3 января, передает "Укринформ". По его словам, сперва Йенс Плетнер, советник немецкого канцлера по вопросам внешней политики и безопасности встретится с представителем России. На встрече также будет присутствовать французская сторона.

В то же время, как сказал Гебештрайт, независимо от того, как пройдут эти переговоры, на этой же недели состоится также встреча и с представителем Украины. При этом конкретной даты встречи он не назвал.

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"Независимо от переговоров Плетнер и его коллега из Франции встретятся также с украинским партнером", – сказал Гебештрайт, добавив, что новое правительство Германии неоднократно заявляло, что готово проводить любые встречи в Нормандской формате на всех уровнях.

Гебештрайт также отметил, что главы Украины и России об этих намерениях были проинформированы. Конфликт между странами можно решить только посредством политических переговоров, подчеркнул официальных представитель правительства ФРГ.

Отметим, что российское издание ТАСС с ссылкой на источники заявило, что переговоры с Германией и Францией проведет Дмитрий Козак – замглавы Администрации российского президента. По информации издания, они состоятся в Москве 6 января. При этом, в издании заявили, что встреча якобы пройдет "по приглашению российской стороны".

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отправится в Вашингтон для переговоров с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Политики должны обсудить агрессию России в отношении Украины.