США и Британия договорились о сдерживании агрессии РФ против Украины

Вашингтон и Лондон договорились о координации по вопросу сдерживания российской агрессии против Украины. Представители внешнеполитических ведомств провели переговоры в рамках министерской встречи "Большой семерки" (G7) в Ливерпуле.

Заявление о договоренностях 11 декабря сделал спикер Госдепартамента США Нед Прайс. Его слова приводит "Европейская правда".

Он отметил, что глава Госдепа Энтони Блинкен обсуждал с министрами иностранных дел Великобритании и Германии ситуацию вокруг Украины и сдерживание страны-агрессора России.

"Секретарь Блинкен и министр иностранных дел (Великобритании Элизабет) Трасс отметили важность продолжения координации между США и Великобританией для сдерживания России от дальнейшей агрессии против Украины", – рассказал Прайс коротко об итогах.

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Спикер добавил, что Блинкен также обсуждал эту тему с главой МИД Германии Анналеной Бербок. Они согласились в необходимости "решительного ответа" на случай эскалации со стороны РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский рассказал, что Путин пообещал американскому лидеру Джо Байдену не усиливать эскалацию вокруг Украины.

В то же время нардеп Сергей Рахманин заявил, что угрозы полномасштабного вторжения со стороны России нет, но риск этого сохраняется.