Угрозы вторжения РФ в Украину нет, но есть риск, – нардеп

Угрозы полномасштабного вторжения российских войск в Украину нет. Однако риск такого развития событий остается.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 10 декабря заявил народный депутат от "Голоса" Сергей Рахманин. Он отметил, что ознакомлен с секретными разведданными, которые позволяют сделать вышесказанные выводы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Есть определенное количество маркеров, по которым разведчики определяют уровень угрозы, делают общую оценку и доносят верховному главнокомандующему и Совету национальной безопасности и обороны, по которым высчитывается определенный коэффициент угрозы. По маркерам, угрозы полномасштабного вторжения нет. Есть риск, но это разные вещи", – пояснил политик.

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Он напомнил, что на момент появления в американской прессе сведений о перемещениях российских войск у границ Украины их численность составляла около 90 тысяч.

"Год назад, летом, было 87 тысяч. Весной этого года было 105 тысяч. Во время учений "Запад-2021" было около 180 тысяч. То есть, риски были в разы выше", – привел он цифры.

По мнению Рахманина, то, что сделала Россия в данном случае – называется игрой на повышение ставок: "Путин этого даже не скрывал. Он хотел встречи с (президентом США Джо) Байденом, он ее получил".

Нардеп считает, что благодаря этой игре, определенные шаги, которые ранее расценивались как уступки, теперь могут подаваться в качестве компромиссов, "позволивших остановить вторжение, которого могло и не быть".

"Сегодня дискуссия в украинском обществе движется в двух направлениях – Америка нас защитила и Америка нас слила. Никто нас не защитил, но и не сливал. И никто нас не сольет, если мы не будем сами в этом помогать", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский политик и правозащитник Лев Шлосберг выразил мнение, что Путин вряд ли пойдет на полномасштабное вторжение в Украину. По его мнению, президент РФ не готов платить цену за это.