США готовы сделать все возможное для прекращения войны на Донбассе, – Ермак

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что США готовы сделать все возможное, чтобы война на Донбассе прекратилась. Также он отметил, что во время встречи лидеров стран вопрос отказа от Минских соглашений не рассматривался.

Такое заявление руководитель ОП сделал в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1". По словам Ермака, Вашингтон готов доказать свои обещания делом (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"США готовы сделать все возможное, чтобы прекратить войну на Донбассе: не только на словах, но и на деле", – сказал Ермак.

Он уточнил, что, в частности, речь идет об обеспечении системы безопасности.

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Также Ермак отметил, что об отказе от Минских соглашений во время переговоров Владимира Зеленского и Джо Байдена не говорилось.

"Рассматривался вопрос привлечения США к решению актуальных вопросов Украины. Прежде всего, о национальной безопасности в связи с запуском "Северного потока-2", – сказал глава ОП.

Ранее Ермак рассказал, что Зеленский хочет привлечь США к нормандскому формату для переговоров по "Северному потоку-2".

Как сообщал OBOZREVATEL, после встречи с президентом США Джо Байденом Зеленский заявил, что Вашингтон готов ввести санкции, если российский газопровод будет угрожать энергетической безопасности Украины.