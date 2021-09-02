Зеленский хочет привлечь США к переговорам по 'Северному потоку-2' в нормандском формате, – Ермак

Президент Украины Владимир Зеленский намерен привлечь США к переговорам в нормандском формате. В нем он хочет обсуждать ситуацию с российским газопроводом "Северный поток-2".

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил глава Офиса президента Андрей Ермак. Он убежден, что Вашингтон может сыграть ключевую роль в данном вопросе.

"Вопрос "Северного потока-2" должен рассматриваться на уровне нормандского формата", – сказал Ермак.

Он пояснил, что в этой связи участие США в переговорах вполне логично. А вопрос газопровода, по его словам, относится к глобальной безопасности.

Глава Офиса президента добавил, что Украина считает "Северный поток-2" сугубо геополитическим проектом, а не бизнесом. И он угрожает национальной безопасности Украины.

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Как сообщал OBOZREVATEL, после встречи с президентом США Джо Байденом Зеленский заявил, что Вашингтон готов ввести санкции, если "Северный поток-2" будет угрожать энергетической безопасности Украины.