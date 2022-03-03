США готовы к переговорам: Блинкен назвал условия для России

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США готовы к переговорам с Россией. Но для этого она должна вывести свои войска из Украины и прекратить эскалацию.

Об этом 3 марта заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает CNN. При этом он добавил, что трудно говорить о какой-то дипломатии, когда падают российские бомбы, летят самолеты и едут танки.

"Мы готовы идти по любому разумному пути. Трудно увидеть какой-либо путь, когда падают бомбы, летят самолеты и едут танки. Поэтому путь к дипломатии откроет деэскалация и отвод сил", – сказал Блинкен.

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Говоря о первом раунде переговоров между Украиной и Россией 28 февраля, он отметил, что Москва пытается "играть в дипломатию".

Также глава Госдепа подчеркнул, что Вашингтон поддержит Украину, если она считает, что есть дипломатический путь, который учитывает интересы Киева.

По его словам, США ожидают, что покажут итоги второго раунда переговоров.

Как сообщал OBOZREVATEL, второй раунд переговоров между делегациями России и Украины должен состояться 3 марта.

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