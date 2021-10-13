Спрятаться в Африке не получится: в МИД Украины напомнили Поклонской о розыске и санкциях

Новоназначенному послу России в республике Кабо-Верде Натальи Поклонской не получится спрятаться от украинского правосудия. Бывший прокурор российской оккупационной администрации в Крыму находится в розыске за государственную измену против нашего государства.

Об этом сообщил в комментарии OBOZREVATEL спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. По его словам, также Поклонская находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии.

"Спрятаться не получится даже в Африке", – подчеркнул представитель МИД.

Он добавил, что украинское внешнеполитическое ведомство уже подняло перед правительством Кабо-Верде вопрос преступной деятельности гражданки Поклонской.

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