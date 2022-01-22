Советники 'нормандской четверки' договорились о встрече в Париже: названа дата

Советники группы руководителей четырёх стран по урегулированию конфликта на Донбассе (Нормандская четверка) договорились провести очную встречу в Париже. По предварительным данным она состоится 25 или 26 января.

Российские СМИ пишут, что о дате проведения встречи сообщили источники в администрации президента России. Об этом сообщает издание "РИА Новости".

"Политические советники нормандского формата проведут очную встречу в Париже 25 января, об этом предварительно договорились 6 января в Архангельском", – пишут РосСМИ со ссылкой на источник в Кремле.

В свою очередь глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в комментарии "Интерфакс-Украина", что встреча советников "нормандской четверки" должна состоятся не 25, а 26 января. В то же время он не уточнил место проведения переговоров.

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"Советники лидеров Франции, Германии, Украины и России встретятся 26 января", – заявил Ермак журналистам.

Напомним, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что встреча четырех лидеров нормандского саммита для урегулирования ситуации на украинском Донбассе должна пройти в ближайшее время.

Также СМИ писали, что Турция якобы намерена организовать переговоры по Донбассу между Украиной и Россией. Также на них планируют пригласить представителей ОБСЕ и Донбасса.

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