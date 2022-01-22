Советники "нормандской четверки" договорились о встрече в Париже: названа дата
Советники группы руководителей четырёх стран по урегулированию конфликта на Донбассе (Нормандская четверка) договорились провести очную встречу в Париже. По предварительным данным она состоится 25 или 26 января.
Российские СМИ пишут, что о дате проведения встречи сообщили источники в администрации президента России. Об этом сообщает издание "РИА Новости".
"Политические советники нормандского формата проведут очную встречу в Париже 25 января, об этом предварительно договорились 6 января в Архангельском", – пишут РосСМИ со ссылкой на источник в Кремле.
В свою очередь глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в комментарии "Интерфакс-Украина", что встреча советников "нормандской четверки" должна состоятся не 25, а 26 января. В то же время он не уточнил место проведения переговоров.
"Советники лидеров Франции, Германии, Украины и России встретятся 26 января", – заявил Ермак журналистам.
Напомним, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что встреча четырех лидеров нормандского саммита для урегулирования ситуации на украинском Донбассе должна пройти в ближайшее время.
Также СМИ писали, что Турция якобы намерена организовать переговоры по Донбассу между Украиной и Россией. Также на них планируют пригласить представителей ОБСЕ и Донбасса.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с Владимиром Путиным призвал его собраться в нормандском формате. Тот не отказал, но назвал условие, при котором встреча будет возможна;
В Офисе украинского президента выразили свою точку зрения, почему для Москвы так затруднительно вновь провести встречу для переговоров по Донбассу;
В Вашингтоне заявили, что США готовы стать пятой стороной в нормандском процессе для прогресса в стабилизации ситуации на востоке Украины и деэскалации;
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс выступает за продолжение переговоров по Донбассу в "нормандском формате". Особенно это необходимо на фоне напряженности на украинской границе.