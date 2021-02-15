'Сосну в подарок' и 'Со мной твердеет': как в Раде решили бороться с сексизмом в рекламе

"Со мной твердеет", "Сосну в подарок", "Я дала твоему соседу бесплатно", – лозунги, ставшие практикой украинского рынка рекламы. С помощью обнаженного женского тела и намеков на секс людям продают бетон, квартиры, интернет. Количество дискриминационной рекламы существенно уменьшилось на телевидении, но не на билбордах и в сети. В Верховной Раде решили бороться с теми, кто еще продает керамическую плитку с помощью женской груди.

OBOZREVATEL разобрался, кого и как планируют наказывать законопроектом о противодействии дискриминации по признаку пола и достаточно ли одного документа для изменения стереотипов в обществе.

Еще в 2011 году рынок рекламы и гражданское общество разработали Стандарт недискриминационной рекламы по признаку пола. Проблему усиления гендерных стереотипов в рекламе признали и при составлении Национальной стратегии в области прав человека до 2020 года.

Ежегодно растет и количество судебных дел, а в 2019 году рекламодатели заплатили более 2 млн грн штрафов. Однако из-за отсутствия четкой терминологии происходит неоднозначное толкование дискриминационной рекламы судами. К общественным организациям и уполномоченным органам ежегодно поступает более 500 жалоб по выявлению фактов дискриминации по признакам пола в рекламе. Специалисты утверждают, что в 90% дискриминируют именно женщин.

Мужчины тоже становятся жертвами дискриминации в рекламе. Среди ярких примеров – "Розмір важливий? Зміни свого чахлика" в рекламе мобильных телефонов, или же использование обнаженного мужского тела в рекламе воды "Закрути з молодістю".

В Раде уже пытались бороться с дискриминацией в рекламе, приняв в 2018 году в первом чтении соответствующий документ. Однако дело до конца не довели. Новая власть пока сделала только первый шаг – комитет рекомендовал парламенту принять проект закона 3427.

В комментарии для OBOZREVATEL член комитета, заместитель председателя фракции "Слуга народа", нардеп Евгения Кравчук рассказала о деталях документа.

"Этот законопроект был зарегистрирован еще год назад, просто мы проводили подготовительную работу в профильном комитете. Это о рекламе "ниже пояса", которая появляется на билбордах и в интернете. На телевидении меньше, там следят. Это, например: "сосну в подарок", "со мной твердеет". Когда, условно говоря, в рекламе магазина инструментов показывают обнаженную женщину, думая что на нее больше людей обратят внимание", – сказала Кравчук.

Предлагается прописать в законодательстве понятие "дискриминационная реклама" и "дискриминационная реклама по признаку пола". А ко второму чтению нардепы планируют скорректировать штрафы, чтобы это не выглядело наступлением на бизнес, а только вводило справедливое наказание.

"Потому что основная проблема по этой рекламе – это то, что нет определения и, соответственно, суды не могут принять какого-либо решения", – добавила депутат.

Авторы законопроекта главными изменениями считают не повышение наказания, а введение терминологии для возможности доказать нарушение. Поэтому ответственность планируют усилить только за повторные нарушения.

"Действующими нормами установлено, что рекламодатель, распространитель и производитель рекламы платят (отдельно) штраф (в случае нарушения рекламного законодательства) в пятикратном размере стоимости рекламы. То есть, кто что нарушил, тот за то и платит. В случае двойного совершения правонарушения штраф увеличивается вдвое. Сам законопроект не предлагает касаться первичных штрафов, только в случае повторного совершения установить тридцатикратный штраф размера рекламы", – объяснила нардеп.

После принятия документа в трехмесячный срок вся реклама должна быть приведена в соответствие с законом.

В некоторых странах этот вопрос законодательно не урегулирован, но рекламодатели сами заботятся о своей репутации и не используют в рекламе дискриминационные мотивы.

"Другие страны пытаются отдать это на саморегулирование, такие как Канада. Там индустрия еще в далекие '60-е годы написала кодекс и действует по нему. Так же действуют Испания, Словения, Австрия, Бельгия", – добавила Кравчук.

Дискриминационная реклама в любом случае привлекает внимание, даже если отрицательное. Правозащитники отмечают, что это проблема не только Украины, но государство требует законодательного урегулирования вопроса.

"Для полного избежания сексизма в рекламе целесообразно принятие соответствующих законодательных изменений. Одновременно это не только должна быть ответственность, а изменение подходов и искоренение стереотипных представлений в обществе", – сказала вице-президент ОО "Ла Страда – Україна" Марина Легенька.

Специалисты также утверждают, что сексизм порождает и сексуальную эксплуатацию женщин и насилие над ними.

Добавим, законопроект в ВР планируют рассматривать в конце февраля или в начале марта. Ко второму чтению предполагаются доработки, в частности, насчет наказаний.