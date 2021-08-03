Мама беглого нардепа ОПЗЖ Козака стала владелицей недвижимости на $1 миллион. Фото

70-летняя мать подсанкционного нардепа от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который объявлен в розыск, а его активы находятся под арестами, превратилась в бизнесвумен. Она владеет компаниями и недвижимостью на десятки миллионов гривен - семейный бизнес соратника Виктора Медведчука и дальше процветает.

Об этом рассказало издание bihus.info. Журналисты выяснили, что семья нардепа Тараса Козака занимается легализацией средств неизвестного происхождения в то время, пока сам нардеп скрылся из страны (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

Брат Тараса Козака Богдан имеет общий бизнес с братом Виктора Медведчука Сергеем. В частности, они являются учредителями киевской компании "Укринвестлимитед". А недавно вместе были среди основателей другой фирмы из Киева – "Экспонент", которая в свою очередь является материнской для двух львовских компаний – "Бетонбуд" и "Керамбуд". Последняя также является основательницей еще ряда предприятий. То есть, устроили некую бизнес-"матрешку" с большим разнообразием деятельности – строительство, производство кирпича, черепицы, бетонных растворов, добыча песка, гравия и глины.

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За этой "матрешкой" – более 40 тысяч кв м недвижимости, десяток гектаров земли в собственности, более 40 гектаров – в аренде, два десятка грузовых автомобилей и ряд легковых.

Однако после наложения санкций на Медведчука и Козака – братья вышли из "Экспонента", а их место заняла София Козак – мать Тараса и Богдана и Анатолий Боровко, который до этого был только директором компании, а на последних парламентских выборах был доверенным лицом Сергея Медведчука .

По словам аналитика "Центра противодействия коррупции" Антонины Волкотруб, логику такой смены собственников компании можно объяснить попыткой легализовать какие-то финансовые транзакции.

"Учитывая, что уставные фонды в этих компаниях немаленькие, то и обосновать трансфер большой суммы средств очень логично", – говорит эксперт.

Поэтому, можно предположить, что семья Тараса Козака благодаря этой манипуляции просто легализовала средства неизвестного происхождения.

К тому же 70-летнюю Софию Козак используют не только для подобных операций, но и для регистрации дорогостоящих активов.

Так, в ее собственности есть полгектара земли в селе Ясеница-Замковая, рекреационной зоне Львовской области. Стоимость этой земли может составить более 800 тысяч гривен.

Также в собственности Софии Козак дом и земля под ним в селе Навария на Львовщине, которую она якобы приобрела в 2019 году, а ее стоимость сейчас составляет не менее миллиона гривен.

Кроме того, женщина числится владелицей трехкомнатной квартиры и паркоместа в новостройке в дорогом центральном районе Львова – Франковском. Такая квартира без паркоместа могла стоить не менее 4 миллионов гривен.

В собственности матери нардепа находится также четыре квартиры в Киеве – все на проспекте Лобановского. Общая площадь превышает 400 квадратных метров, а их стоимость может достигать почти 20 миллионов гривен.

В общем, на Софию Козак записано недвижимости на миллион долларов.

В ответ на вопрос журналистов о происхождении дорогих активов, мать беглого нардепа просто нахамила.

"Слушайте, от*битесь от меня. Уже хватит мне. Что вы при**ались ко мне. Почему переписали? Потому что мне так хочется. Что вы хотите? Идите в с** ку" – заявила мать нардепа.

Как сообщал OBOZREVATEL, суд арестовал имущество соратника Медведчука нардепа Козака, который объявлен в розыск за пособничество в государственной измене и разграблении национальных ресурсов. Решение принято по ходатайству Офиса генпрокурора.