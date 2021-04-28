СНБО рассмотрит введение санкций против еще пяти нардепов – СМИ
Совет национальной безопасности и обороны Украины планирует ввести пакет санкций в отношении пяти действующих народных депутатов Украины.
Как сообщает УНН со ссылкой на собственные источники, эти нардепы из разных политических сил. В распоряжении агентства есть поименный список, однако оно решило воздержаться от публикации до официального решения СНБО.
Причиной применения санкций может стать как наличие двойного гражданства, так и коммерческая деятельность аффилированных к парламентариям структур.
"Есть список из 5 депутатов на ближайшее заседание, будут санкции по ним. Это первые персонажи, впоследствии могут этот список расширить", – сообщил источник.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 27 апреля поручил подготовить заседание СНБО после проведенного в Херсоне совещания по безопасности на админгранице с временно оккупированным Крымом.
Как сообщал OBOZREVATEL:
2 апреля СНБО ввел санкции против 10 физических лиц. Кто фигуранты списка – почитать можно здесь.
По словам президента Украины, этих людей можно назвать топ-десяткой украинской контрабанды. Ограничения подразумевают блокировку активов и имущества. Глава государства заверил, что это первая, но не последняя "десятка".
Через два дня – 4 апреля – Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности.
15 апреля на заседании СНБО ввели санкции против 12 человек, среди которых бизнесмены и бывший чиновник.