СНБО рассмотрит введение санкций против еще пяти нардепов – СМИ

Совет национальной безопасности и обороны Украины планирует ввести пакет санкций в отношении пяти действующих народных депутатов Украины.

Как сообщает УНН со ссылкой на собственные источники, эти нардепы из разных политических сил. В распоряжении агентства есть поименный список, однако оно решило воздержаться от публикации до официального решения СНБО.

Причиной применения санкций может стать как наличие двойного гражданства, так и коммерческая деятельность аффилированных к парламентариям структур.

"Есть список из 5 депутатов на ближайшее заседание, будут санкции по ним. Это первые персонажи, впоследствии могут этот список расширить", – сообщил источник.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 27 апреля поручил подготовить заседание СНБО после проведенного в Херсоне совещания по безопасности на админгранице с временно оккупированным Крымом.

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