СНБО проведет новое заседание: Арахамия объявил дату

В пятницу, 18 июня, может состояться новое заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. 11 июня ведомство, предварительно, заседать не будет.

Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, выступая на пресс-конференции в четверг, 10 июня. Политика цитирует агенство "Интерфакс-Украина".

Как отметил народный избранник, Совет нацбезопасности и обороны Украины в последнее время проводит свои заседания в последний рабочий день недели.

"Всегда СНБО по пятницам. Я думаю, что это уже традиция. Но в эту пятницу, кажется, нет. На следующую готовится", – сказал Арахамия.

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Какие именно вопросы планирует рассматривать ведомство 18 июня, он не уточнил.

Однако ранее сообщалось, что СНБО может ввести санкции против сторонников незаконно избранного президента Беларуси Александра Лукашенко. Соответствующий санкционный пакет против граждан РБ подготовил МИД, заявлял заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

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