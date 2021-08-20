СНБО на заседании 20 августа может ввести новые санкции. Эксклюзивные подробности

Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании в пятницу, 20 августа, может ввести новый пакет санкций. Они будут касаться исключительно иностранных граждан.

Об этом стало известно OBOZREVATEL из информированных источников. По их данным, вопрос устранения Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации в этот раз рассматриваться не будет.

Также на заседании СНБО заслушают вопросы оборонного характера и по ситуации с распространением нового штамма коронавируса в стране.

18 июня Совет нацбезопасности принял решение "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". 24 июня президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие данное решение.

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Были применены санкции к 4 юридическим и 6 физическим лицам, аффилированным со спецслужбами РФ.

23 августа президент ввел в действие ряд решений СНБО от 16 июля. Среди них – введение санкций против россиян и французов, а также нескольких компаний.

В частности, под санкции попали 10 юридических лиц, среди которых есть российская компания Wildberries и ее подразделения в Украине, Польше, Армении, Беларуси, Кыргызстане и Казахстане.

А 30 июля Совет нацбезопасности расширил санкционный список контрабандистов. В него попали еще двое украинцев и немец. Также ограничительные меры затронули 24 компании, которые связаны с новыми фигурантами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее при СНБО создали рабочую группу по вопросам защиты информационного пространства. Ее участники будут нарабатывать решения для блокировки порталов, соцсетей и других интернет-ресурсов за распространение фейков и дезинформации.