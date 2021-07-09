В Украине создали новый орган при СНБО из-за гибридной войны России

При Совете национальной безопасности и обороны Украины создали рабочую группу по вопросам защиты информационного пространства. Это связано с отдельными проблемными моментами, возникшими на фоне запрета в стране из-за гибридной войны российских пропагандистских медиа, порталов, соцсетей и др. веб-ресурсов, распространявших фейки и дезинформацию.

О новом ведомстве в пятницу, 9 июля, проинформировала пресс-служба СНБО на официальном сайте. Днем ранее, 8 июля, рабочая группа провела свое учредительное заседание.

В сообщении сказано, что речь идет о санкционных мерах, которые Совет нацбезопасности и обороны решил ввести 14 мая 2021 года, а президент Владимир Зеленский подписал 21 мая.

Тогда были определены ограничения провайдерами доступа интернет-пользователей к ряду информационных ресурсов.

Видео дня

"Указанное решение СНБО Украины вызвало неотвратимую реакцию телекоммуникационного рынка", – отметила пресс-служба.

Эксперты подняли вопрос, каким образом технически это можно сделать без оборудования, которое имеют далеко не все провайдеры. В мае 2021 года на эту тему провели форум "Дни электронных коммуникаций".

Кроме того, не было четкой нормативной базы по ограничению доступа к интернет-контенту с технической точки зрения.

"Поэтому по итогам форума прозвучало предложение обратиться к регулятору и СНБО Украины для обсуждения проблемных вопросов", – написала пресс-служба, добавив, что вскоре "стало понятно, что нужно решать не только технические вопросы".

В итоге было принято решение создать площадку для обмена мнениями и выработки конкретных решений по защите информационного пространства. Эти функции должна выполнить рабочая группа при СНБО.

В ее состав вошло более 30 участников – все ведущие отечественные операторы электронных коммуникаций, интернет-провайдеры, профильные общественные организации Интернет ассоциация Украины, Украинская ассоциация операторов связи "Телас", Украинский союз промышленников и предпринимателей, ООО "ДАБЛ Ю НЕТ ЮКРЕЙН", ЗАО "ПФ Украины", ЗАО "Датагруп", ООО "Воля-Кабель", АО "Укртелеком", АО "Киевстар", ООО "Лайфселл" и другие.

Со стороны государства в рабочей группе приняли участие представители Аппарата СНБО, Службы безопасности, НКРСИ, Госспецсвязи, Гостелерадио, Министерство культуры и информационной политики и Министерство цифровой трансформации.

Как ранее писал OBOZREVATEL, СНБО решил создать список сайтов, запрещенных для пользования в Украине. Окончательное решение по этому поводу было принято 8 июля.