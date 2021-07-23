Зеленский ввел в действие санкции СНБО против россиян и ряда компаний: кто попал в список

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 16 июля о санкциях. Под ограничительные меры попали россияне и французы, а также ряд компаний.

Об этом говорится в указе №304/2021 от 23 июля. Документ опубликован на сайте Офиса президента. В прикрепленных списках указаны шесть физических лиц и 10 юридических (чтобы посмотреть их, доскролльте страницу до конца).

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 16 июля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", – сказано в указе.

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Он вступает в силу со дня его опубликования.

Так, решение затронуло четверых россиян и двоих граждан Франции, против которых на три года введены ограничительные меры. Это:

Татьяна Бакальчук – сооснователь ООО "Вайлдберриз",

Владислав Бакальчук – сооснователь ООО "Вайлдберриз",

Андрей Ревяшко – директор по развитию технологий в ООО "Вайлдберриз",

Алексей Кузьменко – руководитель направления "книги" ООО "Вайлдберриз",

Фаяр Жераль-Юбер – основатель некоммерческой организации "Официальный репрезентационный центр Донецкой народной республики во Франции",

Неан Кристель – сотрудница так называемого "Международного пресс-центра Doni", которая проживает в оккупированном Донецке.

Под санкции попали также 10 юридических лиц, среди которых есть российская компания "Вайлдберриз" и ее подразделения в Украине, Польше, Армении, Беларуси, Кыргызстане и Казахстане.

Также в списке указаны:

Неприбыльная организация "Официальный Репрезентационного центр Донецкой народной республики во Франции",

Неприбыльная организация "Ассоциация представительство Донецкой народной республики во Франции",

Неприбыльная организация "Ассоциация Франция – Крым".

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