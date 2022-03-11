СМИ стали известны 6 условий прекращения войны, которые Россия выставила Украине

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Российские оккупанты выставили Украине 6 условий для прекращений войны. В частности, агрессор хочет, чтобы наша власть отказалась от Крыма и Донбасса.

Об этом сообщило издание "Зеркало недели". Журналисты утверждают, что получили эту информацию от "надежных дипломатических источников".

Украина должна отказаться от движения в НАТО в пользу нейтрального статуса. Агрессор хочет, чтобы Украина признала русский язык вторым государственным и "отменила все законы, которые его ущемляют". Признание оккупированного Крыма территорией России. Признание независимости "Л/ДНР" в границах Донецкой и Луганской областей. Оккупанты требуют "денацификации". "Запретить деятельность ультра-националистических, нацистских и неонацистских партий и общественных организаций, отмена действующих законов о героизации нацистов и неонацистов", – пишет издание. Россия требует "демилитаризации" – Украина должна отказаться от наступательных вооружений. В этом списке оккупанты могут обозначить любые виды вооружений.

По данным СМИ, оккупанты хотят, чтобы первые пять пунктов были закреплены в Конституции Украины.

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Как сообщал OBOZREVATEL, глава России Владимир Путин может согласиться на прямые переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидер нашего государства уже давно готов к встрече с агрессором. Лидер Украины готов только к тем компромиссам, которые не навредят нашему государству.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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